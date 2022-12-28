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Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

28.12.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kurt Dağı, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 1-15 Ocak'ta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Söz konusu bölgelere vatandaşların güvenlik açısından gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu alanların koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı belirtildi.

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