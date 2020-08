Şırnak’ta eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı

Şırnak Valiliği kentte düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. bildirildi.

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi, salgının yayılmasının ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesinin engellenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle örgüte müzahir yapılanmaların koordinesinde provokatif eylemler, yürüyüş, basın açıklaması, müzahir kitlenin provoke edilerek şiddet içerikli sokak eylemleri çıkarma, kaos ortamı oluşturmaya çalışılabileceği, araç, iş yeri yakma, yol kapama, korsan gösteri ve taşlı, molotoflu, EYP’li saldırılar gibi legal, illegal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına saptırılarak toplumsal olaylar çıkartabileceği değerlendirilmektedir. Bu eylem, etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 250 bin vatandaşımızın hastalanmasına ve 5.990’den fazlasının vefat etmesine sebep olan korana virüs salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirilmektedir. Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, broşür gibi dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 19 Ağustos 2020 günü saat 00.01’den 02.09.2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.