Şırnak'ta köyde kesilen kurbanlıkların eti her aileye eşit şekilde dağıtılıyor

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık sürdürülen gelenekle kurbanlık eti almayan ev kalmıyor.

Merkeze bağlı köyde üç asırlık geleneği sürdüren vatandaşlar, her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesilen kurbanlıkların etlerini bir araya getirdikten sonra eşit şekilde paylaştırıyor.

Gelenek sayesinde köyde kurban eti almayan ev kalmıyor.

Köy muhtarı Şemsettin Zeyrek, köylerinde bayramda kurbanlık olarak 15 büyükbaş ve 12 küçükbaş hayvanın kesildiğini söyledi.

Vatandaşların köy meydanında toplanarak kurbanları beraber kestiklerini belirten Zeyrek, şöyle konuştu:

"Kurbanları hep beraber kesiyoruz. Daha sonra kurban etleri her eve dağıtılıyor. 300 evin her birine yaklaşık 7 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız."