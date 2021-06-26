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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı

26.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de 26 Haziran 1992 tarihinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 kişi mezarları başında anıldı.

Tepeköy'de teröristlerce yola döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Kartal (28), Abdülkerim Özel (34), Hediye Baştuğ (35) ve Menice Kartal'ı (16) anmak amacıyla mezarları başında toplanan yakınları dualar etti.

Saldırıda yaşamını yitiren Menice Kartal'ın babası Emin Kartal, 16 yaşındaki kızını terör saldırısında kaybettiğini belirterek, "Hayatımız boyunca bu vahşeti unutmayacağız." dedi.

Tahir Kartal ise saldırıda yeğeni Menice ve kardeşini kaybettiklerini dile getirerek terör örgütü PKK'yı kınadı.

Mayınlı saldırıda yaralı olarak kurtulan ve felçli kalan Sadiye Özel de hayatları boyunca bu zulmü unutmayacaklarını dile getirerek, "18 yaşımdaydım, belden aşağı felç kaldım. Allah'ın laneti terör örgütü PKK'nın üzerine olsun." ifadesini kullandı.

Köylülerden Safet Saka, kendi köylerinde 4, aynı günün akşamında da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç köyünde 10 vatandaşın katledildiğini anımsatarak terör örgütüne tepki gösterdi.

Terör örgütünün saldırılarına rağmen yılmadıklarını dile getiren Saka, "Elhamdülillah ayaktayız. Katledilen şehitleri rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

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