Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Alanya Caddesi'nde Nuri Aslan (55), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Aslan, çevredekiler tarafından kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, 9 boş kovan buldu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz