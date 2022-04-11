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Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

11.04.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alanya Caddesi'nde Nuri Aslan (55), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aslan, çevredekiler tarafından kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, 9 boş kovan buldu.

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