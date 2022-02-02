YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit oldu

Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit oldu

02.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

- Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tarcan için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştüTürkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü
Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildiIğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
Giresunspor'dan Flavio açıklaması:Giresunspor'dan Flavio açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:07
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:35
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.