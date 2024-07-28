Sırp basını olayı biraz abarttı! 'Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Sırp yıldız Tijana Boskovic, Sırp basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SIRP BASINI YAZDI! "TÜRKLER ÇALMAK İSTEDİ"

Sportal Blic'e konuşan Boskovic'in röportajı, "Türkler Tijana Boskovic'i "çalmak" istediler ama bunun ne kadara mal olduğunu sormadılar! Dünyanın en iyi voleybolcusu ona ne teklif ettiklerini açıkladı' şeklinde servis edildi.

"GALATASARAY'A DA SÖZLEŞME TEKLİF ETTİLER"

"Türkler beni aradı, doğru, ailem ve ben günlerce İstanbul'da onların misafiriydik. Kız kardeşime ve bana pasaport, ayrıca Galatasaray da sözleşme teklif etti. Ne kadara mal olduğunu sormadılar. Ama kusura bakmayın, kabul etmemin hiçbir yolu yoktu. Sundukları her şey masal gibi görünse de ne ben düşünmüştüm ne de babam buna katlanıyordu. Bizim önceliğimiz Sırbistan'dı."

'SOYADI BOSKOĞLU OLACAKTI'

Tijana Boskovic'in babası Ljupko Boskovic ise şu ifadeleri kullandı:

"Vesna bir gün Tijana'nın antrenmanı ve takımı tanıması için beni turistik bir geziye çağırdı. İşte o zaman Türk milli takımının genç kategorileri konuşulmaya başlandı. Zaten ciddileştiğini anladım ama Türkiye'deki kanun soyadının değiştirilmesi gerektiğini söylüyordu. Yani onlara Boškoğlu ya da onun gibi bir şey denilirdi"