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Sırra kadem basan ünlü sunucu Ali Kırca'nın son haline bakın! Yıllar işlemiyor

13.10.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en başarılı haber programı sunucularından Ali Kırca'nın yıllar sonra ortaya çıkması, sevenlerini şaşırttı. Ali Kırca'nın görüntüsünde, ilerleyen yaşına rağmen bir değişim görülmedi.

Sırra kadem basan ünlü sunucu Ali Kırca'nın son haline bakın! Yıllar işlemiyor

Bir dönem seyirciyi ekranlara kilitleyen Türkiye'nin en başarılı sunucularından Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren Kırca'nın çok değişmemiş olması dikkatlerden kaçmadı. İşte Ali Kırca'nın son hali:

Sırra kadem basan ünlü sunucu Ali Kırca'nın son haline bakın! Yıllar işlemiyor

Ali Kırca'nın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan fotoğraflarının, bir doktor ziyaretinde çekildiği öğrenildi.

Sırra kadem basan ünlü sunucu Ali Kırca'nın son haline bakın! Yıllar işlemiyor

Şimdilerde 72 yaşında olan eski sunucu, gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

ALİ KIRCA KİMDİR?

Ali Kırca, 1948 yılında Akşehir’de doğdu. Deniz Harp Akademisi’ni bitiren Kırca'nın deniz teğmeni olarak başladığı meslek hayatı, bir bildiri nedeniyle sona erdi. Ali Kırca'nın medyaya ilgi duyması ise 17 yaşında başladı. İstanbul Üniversitesi’nde okuyan Kırca, 1974 yılında TRT’de muhabir oldu. Ardından, TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı.

Sırra kadem basan ünlü sunucu Ali Kırca'nın son haline bakın! Yıllar işlemiyor

Ali Kırca, TRT Washington temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından İnter Star’a geçti. 1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 6 Şubat 1994’te yayına giren “Siyaset Meydanı” ile geniş kitlelerce tanındı.

Sırra kadem basan ünlü sunucu Ali Kırca'nın son haline bakın! Yıllar işlemiyor

Ünlü sunucu, 2001’de meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle ATV ile yollarını ayırdı ve Star'a geçti. Star'dan sonra NTV ile anlaştı. Ancak Kırca, NTV ile de anlaşamadı ve yeniden ATV’ye dönerek, anchorman olarak göreve başladı. Ayrıca, Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. ATV satılınca, SHOW TV’ye geçen Kırca, Anadolu Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği dersleri verdi. Ardından, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu.

Sırra kadem basan ünlü sunucu Ali Kırca'nın son haline bakın! Yıllar işlemiyor

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