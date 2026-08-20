Şişe suyunun son kullanma tarihi geçerse ne olur?

Su, bozulan bir şey değildir. Bu nedenle şişelenmiş suyun üzerinde son kullanma tarihi bulunması ilk bakışta şeker veya tuzun üzerinde son kullanma tarihi olması kadar anlamsız görünebilir. Ancak su şişelerinin üzerinde tarih bulunmasının birkaç farklı nedeni var.

ASIL MESELE SU DEĞİL, AMBALAJ

Şişelenmiş su bir gıda ürünü olarak değerlendirildiğinden, birçok yerde tüketilebilir ürünlere ilişkin etiketleme kurallarına tabi tutuluyor. Bu nedenle üreticiler şişelerin üzerine tarih bilgisi basabiliyor. Ancak bunun üreticiler açısından başka faydaları da bulunuyor.

Suyun kendisi zamanla bozulmasa da içinde bulunduğu plastik şişe sonsuza kadar aynı özelliklerini korumuyor. Özellikle uzun süre veya uygun olmayan koşullarda saklanan plastik ambalajdan suya bazı maddelerin geçişi söz konusu olabiliyor.

Bu durum suyun mutlaka zehirli hale geldiği anlamına gelmiyor. Ancak uzun süre bekleyen şişelenmiş suyun tadı ve kokusu değişebiliyor. Dolayısıyla üreticinin belirlediği tarih, ürünün beklenen kalite özelliklerinin korunacağı süre açısından da önem taşıyor.

AYNI MAKİNELER FARKLI İÇECEKLERDE KULLANILIYOR

Şişelerin üzerinde tarih bulunmasının daha pratik bir nedeni de üretim süreci. Birçok içecek üreticisi suyu, gazlı içecekleri ve diğer ürünleri aynı veya benzer üretim hatlarında şişeliyor. Diğer içeceklerin üzerinde tarih bulunması gerektiğinden, yalnızca su şişeleri için farklı bir sistem oluşturmak yerine tüm ürünlerin üzerine tarih basılması üretim açısından daha kolay ve verimli olabiliyor.

ŞİŞENİN ÜZERİNDEKİ TARİH BAŞKA BİLGİLER DE İÇERİYOR

Şişelerde gördüğümüz tarih çoğu zaman daha kapsamlı bir üretim kodunun yalnızca bir parçası. Bu kodlarda üretim tarihi, dolum tesisi ve parti bilgileri gibi ayrıntılar da yer alabiliyor. Bu bilgiler özellikle ürün geri çağırma, olası kontaminasyon veya üretim hatalarının araştırılması gerektiğinde oldukça önemli hale geliyor.

Kısacası şişelenmiş suyun üzerindeki tarihin bulunmasının temel nedeni “o gün geldiğinde su bir anda bozuluyor” anlamına gelmiyor. Ambalajın özellikleri, ürün kalitesi, üretim süreçleri ve ürünün izlenebilirliği bu tarihin kullanılmasında rol oynuyor.