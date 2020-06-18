YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişecam Düzcam, T Buluşmaları'nda iki ünlü mimarı ağırlıyor

Şişecam Düzcam, T Buluşmaları'nda iki ünlü mimarı ağırlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şişecam Düzcam, T Buluşmaları'nda iki ünlü mimarı ağırlıyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Mimarinin Şeffaf Yüzü sloganıyla hayata geçirdiği mimarlık etkinliği T Buluşmaları'nı bu yıl ilk kez online ve global olarak gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 4 kez hayata geçirilen ve bu yıl iki ayrı etkinliği kapsayacak olan T Buluşmaları serisinin ilki T05, 17 Haziran Çarşamba günü Danimarka merkezli 3XN Architecture’ın kurucusu Mimar Kim Herforth Nielsen'ı konuk etti.

Moderatörlüğünü mimar Bilge Kobaş'ın üstlendiği etkinlik mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörü profesyonellerini bir araya getirdi.

T05'in konuk konuşmacısı Nielsen, T Buluşmaları için hazırladığı sunumunda mimariye bakış açısını ve hayata geçirdiği projeleriyle ilgili deneyimlerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nielsen dijital tasarım, davranışsal tasarım gibi farklı konulara odaklanan 3XN'de sadece mimarlar değil, psikologlardan antropologlara ve biyologlara kadar çok geniş kesimde farklı rollere yönelik iş imkanı sağladıklarını belirtti.

Mimarlıkta önemli olanın bir heykel tasarlamaktan öte insanın gerçekten kullanabileceği binalar tasarlamak olduğunu kaydeden Nielsen, "Mimari yapılar insan davranışlarını da şekillendiriyor. Binalardaki farklı kullanım alanları alışkanlıkları, alışkanlıklar da davranışları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

3XN'nin bugüne kadar hayat verdiği Sydney'deki Quay Quarter Tower, Kopenhag Arena, The Blue Planet Akvaryumu, Liverpool Müzesi, Kopenhag’daki Ørestad Koleji, Amsterdam'daki Muziekgebouw Konser Salonu, Lozan'daki IOC Genel Merkezi gibi çok sayıda önemli proje, Kim Herforth Nielsen'in imzasını taşıyor.

The Danish Architectural Association, The Royal Institute of British Architects ve Australian Institute of Architects üyesi olan Nielsen, uluslararası mimari yarışmalarda jüri üyeliklerinin yanı sıra dünya çapındaki sanat akademileri ve üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Yapı sektörü profesyonellerinin büyük beğenisini toplayan T05 etkinliğinin ardından T Buluşmaları'nın ikincisi 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

T06'nın konuğu İngiltere merkezli Zaha Hadid Mimarlık’ın yöneticisi Patrik Schumacher olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.