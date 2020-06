Şişecam Düzcam, T Buluşmaları'nda iki ünlü mimarı ağırlıyor

3XN'nin bugüne kadar hayat verdiği Sydney'deki Quay Quarter Tower, Kopenhag Arena, The Blue Planet Akvaryumu, Liverpool Müzesi, Kopenhag’daki Ørestad Koleji, Amsterdam'daki Muziekgebouw Konser Salonu, Lozan'daki IOC Genel Merkezi gibi çok sayıda önemli proje, Kim Herforth Nielsen'in imzasını taşıyor.

The Danish Architectural Association, The Royal Institute of British Architects ve Australian Institute of Architects üyesi olan Nielsen, uluslararası mimari yarışmalarda jüri üyeliklerinin yanı sıra dünya çapındaki sanat akademileri ve üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Yapı sektörü profesyonellerinin büyük beğenisini toplayan T05 etkinliğinin ardından T Buluşmaları'nın ikincisi 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

T06'nın konuğu İngiltere merkezli Zaha Hadid Mimarlık’ın yöneticisi Patrik Schumacher olacak.