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Sislerin içinden fısıldayan tarih

basak.deniz basak.deniz
SEYAHAT  | 20.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

Sisler içindeki İshak Paşa Sarayı görüntüsüyle büyülüyor.

Ağrı ve çevresinde etkili olan sis, İshak Paşa Sarayı'nı da kaplayarak tarihi binayı muhteşem güzelliğe bürüdü. Türkiye'nin en doğusunda bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, oluşan sis bulutu içinde muhteşem manzara sergiledi.

Sislerin içinden fısıldayan tarih

Bölgede etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi sarayı da içine aldı.
Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İshak Paşa Sarayı'nın dört tarafını saran sisle ortaya çıkan görüntü adeta büyüledi.
"Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki birçok tarihi eser arasında ilk sıralarda yer alan İshak Paşa Sarayı, sunduğu görsel güzelliklerle ilgi odağı oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
İshak Paşa Sarayı Dünya Mirası Doğubayazıt Ağrı

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