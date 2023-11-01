Şişli'de bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 20. ve 25. katları arasında dış cephenin iç kısmındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın dış cepheyi sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü 20. ve 25. katların boş olduğu, henüz kullanıma açılmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar oluştu.

