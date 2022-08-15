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  4. Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

15.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.

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polis Şişli kavga

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