YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli’de otelde çıkan yangın paniğe neden oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Şişli’de otelde çıkan yangın paniğe neden oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

08.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bulunan 7 katlı otelde yangın çıktı.

Şişli’de otelde çıkan yangın paniğe neden oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden olurken otel içindeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelde saat 07.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, otel içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yoğun dumana neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürdü. Otel içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar tedbir amaçlı olarak otelden tahliye edildi. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Otel içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan bir kişi etkilenirken sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izlediSokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi
Sinop’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSinop’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:09
Öğle
13:01
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.