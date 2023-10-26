YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli'de yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyenin kalp masajıyla hayata döndürüldü

Şişli'de yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyenin kalp masajıyla hayata döndürüldü

26.10.2023 14:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bir binanın giriş katında çıkan yangında baygın halde dışarı çıkarılan kedi, itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle duman üst katlara yayılırken bina sakinlerinin bir kısmı dışarı çıktı, bir kısmı da üst katlarda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları da kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Öte yandan, dumandan etkilenen bir kediyi de binadan çıkaran ekipler, kalp masajı uygulayıp kendi maskelerinden oksijen verdikleri kediyi hayata döndürdü. Kendine gelen kediye su içirildi.

Sahipsiz olduğu öğrenilen kedi, daha sonra veterinere teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
yangın Şişli kedi

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:21
Öğle
12:53
İkindi
15:46
Akşam
18:15
Yatsı
19:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Cuma

Vitamin eczanesi
Uskudar
Genç eczanesi
Arnavutkoy
Ada eczanesi
Kadikoy
Arya eczanesi
Bahcelievler
Zambak eczanesi
Uskudar
Aybüke irem eczanesi
Kadikoy
Teoman eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.