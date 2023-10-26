Şişli'de yangında dumandan etkilenen kedi itfaiyenin kalp masajıyla hayata döndürüldü

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle duman üst katlara yayılırken bina sakinlerinin bir kısmı dışarı çıktı, bir kısmı da üst katlarda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları da kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Öte yandan, dumandan etkilenen bir kediyi de binadan çıkaran ekipler, kalp masajı uygulayıp kendi maskelerinden oksijen verdikleri kediyi hayata döndürdü. Kendine gelen kediye su içirildi.

Sahipsiz olduğu öğrenilen kedi, daha sonra veterinere teslim edildi.

