Sitemi yürek dağladı: Hiç annenizin taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?

"HİÇ ANNENİZİN TAKTIĞI KOLYESİNDE ANNENİZİN KANINI GÖRDÜNÜZ MÜ?" İstanbul’da aynı iş yerinde çalıştığı erkek arkadaşı tarafından katledilen Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül'ün de destek verdiği Figen Akta beraberindeki dayısı Ahmet Çevik ile basın açıklaması yaptı. 21 yaşındaki Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Birazdan duruşmamız olacak ve katilin çok saçma sapan yalanlar söyleyip, iftiralar atacağına adım gibi eminim. Bu katile, kadın cinayetinin katiline indirim uygulansın istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.

"GÖREN DUYAN UNUTUR AMA YAŞAYAN UNUTMAZ"



Öldürülen kız kardeşlerin erkek kardeşi Ahmet Çevik de "Kardeşlerimi koruyamayan polisler şu an burada katili koruyorlar. Önlem alıyorlar. Biz şehit ailesiyiz. Ben buradan ülkeyi yönetenlere, vekillere sesleniyorum. Bu insanların suçu ne? Kadın olmanın suçu ne? Beni de doğuran bir ana, onları da doğuran bir kadın. Benim kardeşim çocukları için öldürüldü. Kaç kere evimiz taşlandı, karakola gitsek de hiç bir ceza verilmedi. Ben ne diyeyim? Gören duyan unutur ama yaşayan unutmaz. Kimse böyle bir acıyı yaşamasın ama buna neden olanlar yaşasın" diye konuştu.

Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül ise, "Annem evimizin önünde, 'Senin işini yapmak istemiyorum dediği için bir erkek tarafından 4 kurşunla katledildi. Katil ilk davada, 'Fatma'yı yolda gördüm ve selam vermek istedim' dedi. Annemin küçük düşürücü hakaretler söylediğini, anneme 5 kurşun sıktığını ve 4'ünün öldürücü yerlere isabet ettiğini itiraf etti. Fakat yaptığı eylemden pişmanlık duyarak, kendini öldürmek istediğini söyleyen katil kendini sadece kol altından yaralamıştı. Annem benim gözlerimin önünde öldürüldü. Bizler daha acımızı bile yaşayamadan sokaklarda adalet mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz. Neden? Benim annem 6284 uygulanmadığı için öldürüldü. Biz bu katillere verilen iyi hal indirimlerini tanımıyoruz" dedi.