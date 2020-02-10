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Sivas Barosu, Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulunacak

SİVASSPOR HABERLERİ  | 10.02.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sivas Barosu, Sivasspor-Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya, yardımcı hakemler ve VAR/AVAR hakemleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Sivas Barosu, Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulunacak

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Sivasspor-Başakşehir maçında verdiği kararlar nedeniyle tartışılan hakem Halis Özkahya ve yardımcılarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sivas Barosu, maçın tüm hakemleriyle ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavclığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sivas Barosu, Sivasspor - Başakşehir maçındaki kararları nedeniyle Halis Özkahya, yan hakemler ve VAR/AVAR hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

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halis özkahya Sivasspor başakşehir VAR AVAR

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