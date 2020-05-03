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Sivas polisinden 4 yaşındaki Erva'ya doğum günü sürprizi

SİVAS HABERLERİ  | 03.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Sivas polisinden 4 yaşındaki Erva'ya doğum günü sürprizi

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 4 yaşındaki Erva Akpunar'a, polis ekibi sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Akpunar ailesi, İmranlı Veya Sosyal Destek Hattı'nı arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Erva'nın doğum günü olduğunu söyleyerek polislerden kutlama için destek istedi.

Bunun üzerine İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekibi, bir pastaneden temin ettikleri doğum günü pastası ile küçük Erva'nın evine gitti.

Ağabeyiyle kapıya çıkan Erva, polislerin sürpriziyle karşılaştı.

Şaşırıp büyük sevinç yaşayan minik kız, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek, polislere teşekkür etti.

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Doğum Günü İmranlı koronavirüs Polis Sivas Sürpriz

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