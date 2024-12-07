Sivas'ta Galatasaray taraftarları Osimhen'i sakatlıyordu! Polis son anda kurtardı

Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, bu mücadele öncesi kente geldi.
Yüzlerce taraftar takımlarını karşılamak üzere hazır bulunurken, yıldız futbolcu Victor Osimhen sakatlık tehlikesi yaşadı.
Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.
Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum