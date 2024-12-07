SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sivas'ta Galatasaray taraftarları Osimhen'i sakatlıyordu! Polis son anda kurtardı

Sivas'ta Galatasaray taraftarları Osimhen'i sakatlıyordu! Polis son anda kurtardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.12.2024 18:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray kente giderken, Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi. İşte detaylar...

Sivas'ta Galatasaray taraftarları Osimhen'i sakatlıyordu! Polis son anda kurtardı

Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, bu mücadele öncesi kente geldi.

Yüzlerce taraftar takımlarını karşılamak üzere hazır bulunurken, yıldız futbolcu Victor Osimhen sakatlık tehlikesi yaşadı.

BARİYERLER, OSIMHEN'İN ÜZERİNE DEVRİLDİ

GeNM2V9WsAAZbzn

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

POLİS SON ANDA KURTARDI

GeNM2V8XcAA0tvM

Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

GeNM2VyWcAAgkmt

GeNM2VvXgAAJiYy

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan ilk açıklama geldi: 'Bizim savaşımız değil'

Trump'tan ilk açıklama geldi: 'Bizim savaşımız değil'

Muhalifler Şam'a girmeye başladı: 'Kuşatma başladı'

Muhalifler Şam'a girmeye başladı: 'Kuşatma başladı'

Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Kaçırması atmaktan daha zordu! Boş kaleye isabet bile ettiremedi! Sadece 3 dakika sonra...

Kaçırması atmaktan daha zordu! Boş kaleye isabet bile ettiremedi! Sadece 3 dakika sonra...

Canlı yayında açıkladı! "Maçı çözebilir" dedi ve... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı!

Canlı yayında açıkladı! "Maçı çözebilir" dedi ve... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı!

Wanda Nara'ya gözaltı kararı! Serdar Ortaç...

Wanda Nara'ya gözaltı kararı! Serdar Ortaç...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.