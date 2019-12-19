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Sivas'ta şiddet gördüğü eşinden kaçıp İstanbul'a geldi, Kartal'da dehşeti yaşadı! 20 bıçak darbesi...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Sivas'ta şiddet gördüğü için kaçarak İstanbul'a dedesinin evine gelen kadın, eşi tarafından yaklaşık 900 kilometre takip edilip 20 bıçak darbesiyle bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli, belediye otobüsüne binerek kaçtığı Pendik'te bir kafede gözaltına alındı. Saldırganın bir iş yerinden bıçak satın alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay saat 11.30 sıralarında Kartal, Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sivas'ta yaşayan Süheyla K. (20) eşi Mehmet K. (24) tarafından şiddete maruz kalıyordu. Daha fazla dayanamayan genç kadın, İstanbul Kartal'da dedesinin evine geldi. Şüpheli Mehmet K. da eşinin peşinden İstanbul'a geldi.

MAĞAZADAN BIÇAK ALMIŞ

Bu arada ortaya yeni çıkan yeni görüntülerde, güvenlik kameralarına zanlının olay öncesinde bir mağazaya giderek bıçak aldığı ve olayın ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Mehmet K., takip ettiği eşini, dedesinin Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'ndaki evinin önünde yakaladı ve bıçakladı. Eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Süheyla K. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Mehmet K.'nın yakalanması için polis harekete geçti. Şüphelinin kaçarken bir bankanın güvenlik görevlisine "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım." dediği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen özel ekip şüpheli Mehmet K.'nın belediye otobüsüne binerek Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede eşkal çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir kafede otururken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kartal bıçaklama

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Doğu Türkistan'da Uygur Türk'ü kardeslerimiz çin tarafindan etnik soykirima ugruyor bacilarimiz zorlaa cinliler ile evlendiriliyor erkekler iskence ile öldürülüyor yeni dogmus bebekler cinli ailelere veriliyor haber yapin Tüm Dünya Duysun sessiz kalmayalım medyaya baski yapin haber yapsin
@uyuz_2019 kamil senin hiçbir şeyden haberin yok uyu o haber ispatlanmadı.
Kadın ölmez ise bu şerefsiz ceza almaz, ölür ise yok namus, yok bilmem ne yalanları ile indirimi havada kapat hoop 12 yıl alır, eee bunun 4 yılını içeride, 4 yılını açık ceza evinde kalanıda dışarıda... Adalet ve Kalkınma... Kalkınma maşallah yandaşlarınız ile beraber en süt seviyede ama adalet sadece size...!!!
Adamin hangi partiye oy verdiğide belli zaten :) adalete güvenmiş. nasıl olsa onlara bir ceza verilmiyor
Polisler, hakim ve savcılar, sizler için üzülüyorum. yüzlerce kişinin ahı ile hesap vereceksiniz. Siz insanları koruyup kolayacak kişilersiniz, sizde korumuyorsunuz, koruyamıyorsunuz. O kadın ölmez ise bu adam serbest kalacak, ölse, adam kendini savunacak sözler söyleyerek 3-5 yıl yatıp çıkacak.. vereceğiniz kararları elinizi vicdanınıza koyarak vermeniz konusunda sizlerden isteğim olacak. hayırlı işler.
Merhaba iyi günler bu mesajınızı gördüm ve bir polis olarak cevap verme ihtiyacı duydum. Bu durumdan çok üzgünüm keşke kimsenin ayağına taş değmese keşke milyonlarca parçaya bölünüp tüm şiddet gören kadınların başında durabilaem ama bu mümkün olmuyor. Bunu önlemek başında bekleyerek gerçekleşmiyor kimin başında kaç saat bekleyebiliriz? Caydırıcılığın cezalarla sağlanabileceğini düşünüyorum kadına şiddet suçu en az on yıldan başlasın. Caydırıcı cezalar hatta idam getirilsin. Savunmasız insanlara gücü yeten canıyla ödesin bunu.
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