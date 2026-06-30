Sivas'taki 752 yıllık sır gibi yapı yeniden keşfedildi! Akın akın geliyorlar

Sivas’ın tarihi yapılarından biri olan Gök Medrese’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Selçuklu döneminden günümüze ulaşan 752 yıllık tarihi yapı, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Selçuklu mimarisi ve taş işçiliğinin en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Veziri Fahreddin Ata Bin Ali Bin Hüseyin tarafından 1271 yılında yaptırıldı. Sivaslılar tarafından ‘Mavi Medrese’ olarak da bilinen tarihi yapı, aradan geçen 752 yıla rağmen ihtişamını koruyor.

Uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarının ardından 2021 yılında yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan Gök Medrese, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Sivas’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından biri haline gelen tarihi medrese, bu hafta sonu da ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler Selçuklu dönemine ait mimari detayları yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle medresenin dikkat çeken çini süslemeleri ve taş işlemeleri, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Sivas’ın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Gök Medrese, hem tarih meraklılarını hem de fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor. Sivas’ın simge tarihi yapılarından Gök Medrese, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. 752 yıllık Selçuklu mirası olan tarihi medrese, yerli ve şehir dışından gelen turistlerin uğrak noktası oldu.

"HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Tarihi eserlerin kendisini çok etkilediğini söyleyen Derya Tunç, "Gök Medreseye geldik. Çok övüyorlardı bizde gezelim, görelim dedik. Birkaç yeri daha gezeceğiz şu an daha yeni geldik. Burasının köftesi meşhurmuş gezelim, yiyelim, içelim diye geldik. Sivas’ın tarihi yerlerini geziyoruz şu an da çok yoğun bir kalabalık var. İzmir’den geldim böyle tarihi yerleri gezmeyi seviyorum. Sivas’ta ilgimizi çekti şu an da gezmeye çalışıyoruz. Herkesin gelmesini isterim. Geldiğiniz zaman burasının atmosferi çok farklı. İnsan buraya geldiği zaman ister istemez duygulanıyor. Tarihi eserleri gördüğün zaman geçmişe gidiyorsun. Sende yaşıyorsun neler yaşadıklarını" dedi.

"FAZLA YOĞUNLUK VARDI"

Ankara’dan Sivas’a gelen Sultan Bilici ise, "Vatanımızın güzelliğini herkes gelip gürsün. Az önce çok fazla bir yoğunluk vardı. Ben Polatlı’dan geliyorum. Eski tarihimizi ben nasıl görüyorsam turistlerde gelip görmeli. Bu vatanı nasıl zorluklarla aldığımızı, neler yaşadığımızı gelip anlasınlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır