Kendisi küçük tadı büyük! Sivas'ın meşhur yemeklerinden mirik köfte tarifi

Mirik köfteyi ister ara öğünlerinizde, ister ana yemeklerinizin yanında dilediğiniz gibi ikram edebilirsiniz. Sivas ilinden çıkan bu tarifi birebir uygulamak veya damak tadınıza göre değiştirmek size kalmış. Bu tarifi yaptıktan sonra tekrar tekrar denemek isteyeceğinizden eminiz. Üstelik kısa sürede hazırlanabildiği için zamanınızdan çalmayacak bir tarif. Mirik köftenin yapılışına gelin, birlikte göz atalım.

MALZEMELER

ÜZERİ İÇİN

HAZIRLANIŞI

Bulguru derin bir kaba alın ve üzerine sıcak su ilave edin. Üzerini bir kapakla örtüp bulgur şişinceye kadar 15 dakika bekleyin.

Şişen bulgurun içine un, yumurta, tuz, kimyon, pul biber ve karabiberi ekleyip kıvam alıncaya kadar yoğurun. Köftelerin dağılmaması için harcın iyice yoğurulmuş olması gerekir.

Yoğurduğunuz harcı dolapta on beş dakika dinlendirin.

Dinlenen harcı minik minik yuvarlayın. Yuvarladığınız köfteleri un serptiğiniz tepsiye koyun. En son köfteleriniz bittiğinde unlu tepsiyi sallayarak tüm köftelerin una bulanmasını sağlayın. Bu hareket köftelerin birbirine yapışmaması için yapılıyor.

Bir tencereye su koyun ve orta ateşte kaynayıncaya kadar bekleyin.

Su kaynadıktan sonra içine yaptığınız köfteleri ekleyin. Köfteler piştikçe suyun üstüne çıkar. Suyun üstüne çıkan köfteleri süzerek bir kaba alın.

Sarımsağı ince ince doğrayın. Doğradığınız sarımsağı yoğurtla karıştırın. Yaptığınız sosu köftelerin üzerine dökün.

Küçük bir sos tavasına sıvı yağı ve tereyağını alın. Yağ eridikten sonra pul biberi atın. Pul biberi yaktıktan sonra yoğurtlu köftenin üzerine dökün.