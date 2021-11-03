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Kendisi küçük tadı büyük! Sivas'ın meşhur yemeklerinden mirik köfte tarifi

03.11.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın bu muhteşem yöresel lezzetini evinizde bulunan malzemelerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Kolay yapımı ve doyuruculuğuyla sofralardan eksik etmemeniz gereken bu lezzet, istediğiniz şekilde sunum yapmanıza da olanak sağlıyor. Bulgur ve çeşitli baharatlarla hazırlanan köfte sarımsaklı yoğurtla daha da lezzetli hale geliyor. İşte Sivas'ın yöresel yemeklerinden mirik köfte tarifi...

Kendisi küçük tadı büyük! Sivas'ın meşhur yemeklerinden mirik köfte tarifi

Mirik köfteyi ister ara öğünlerinizde, ister ana yemeklerinizin yanında dilediğiniz gibi ikram edebilirsiniz. Sivas ilinden çıkan bu tarifi birebir uygulamak veya damak tadınıza göre değiştirmek size kalmış. Bu tarifi yaptıktan sonra tekrar tekrar denemek isteyeceğinizden eminiz. Üstelik kısa sürede hazırlanabildiği için zamanınızdan çalmayacak bir tarif. Mirik köftenin yapılışına gelin, birlikte göz atalım.

MİRİK KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı köftelik ince bulgur

  • 1 su bardağı un

  • 1 su bardağı sıcak su

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN

  • 3 su bardağı yoğurt

  • 3 diş sarımsak

  • Sıvı yağ

  • Tereyağı

  • Pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Bulguru derin bir kaba alın ve üzerine sıcak su ilave edin. Üzerini bir kapakla örtüp bulgur şişinceye kadar 15 dakika bekleyin.

  • Şişen bulgurun içine un, yumurta, tuz, kimyon, pul biber ve karabiberi ekleyip kıvam alıncaya kadar yoğurun. Köftelerin dağılmaması için harcın iyice yoğurulmuş olması gerekir.

  • Yoğurduğunuz harcı dolapta on beş dakika dinlendirin.

  • Dinlenen harcı minik minik yuvarlayın. Yuvarladığınız köfteleri un serptiğiniz tepsiye koyun. En son köfteleriniz bittiğinde unlu tepsiyi sallayarak tüm köftelerin una bulanmasını sağlayın. Bu hareket köftelerin birbirine yapışmaması için yapılıyor.

  • Bir tencereye su koyun ve orta ateşte kaynayıncaya kadar bekleyin.

  • Su kaynadıktan sonra içine yaptığınız köfteleri ekleyin. Köfteler piştikçe suyun üstüne çıkar. Suyun üstüne çıkan köfteleri süzerek bir kaba alın.

  • Sarımsağı ince ince doğrayın. Doğradığınız sarımsağı yoğurtla karıştırın. Yaptığınız sosu köftelerin üzerine dökün.

  • Küçük bir sos tavasına sıvı yağı ve tereyağını alın. Yağ eridikten sonra pul biberi atın. Pul biberi yaktıktan sonra yoğurtlu köftenin üzerine dökün.

PÜF NOKTALARI

  • Harcı yoğururken elinizi suya daldırırsanız daha rahat yoğurabilirsiniz.

  • Bulguru ıslatırken suyun tüm bulgurlara temas ettiğinden emin olun.

  • Üzerini sarımsaksız yoğurt ve maydanozla süsleyebilirsiniz.

  • Pul biber yerine nane de yakabilirsiniz.
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