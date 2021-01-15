YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. "Sivas'ın Pamukkalesi" Altınkale'de, karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

"Sivas'ın Pamukkalesi" Altınkale'de, karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

15.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sivas'ın Pamukkalesi" Altınkale'de, karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale'de de soğuk hava etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Altınkale'de bulunan süs havuzlarındaki jeotermal suyun oluşturduğu buhar, güzel görüntü ortaya çıkardı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, geçen yıl 21 Kasım'da ziyarete açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:46
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
19:01

Sivas Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Dost Eczanesi
Merkez
Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Gürün’de ilk aşı başhekime uygulandı

Gürün’de ilk aşı başhekime uygulandı

Sivas Valiliği ’kar’ klibi beğeni topladı

Sivas Valiliği ’kar’ klibi beğeni topladı

Jandarma ekipleri karla kaplı arazide kuşlara yem bıraktılar

Jandarma ekipleri karla kaplı arazide kuşlara yem bıraktılar

Sivas’ta ilk etapta 10 bin aşı

Sivas’ta ilk etapta 10 bin aşı

Vali’den down sendromlu Ferhat’a sürpriz

Vali’den down sendromlu Ferhat’a sürpriz

Buzlanma kazaya neden oldu

Buzlanma kazaya neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.