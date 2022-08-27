Sivas'ın yatırım üssü Demirağ OSB'de fabrikalar yükseliyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta cazibe bölgesi ilan edilen ve altyapı çalışmalarında sona gelinen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 225 parselin 70'inin tahsis edildiği, 7 firmanın da inşaat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin üretim üssü haline gelecek Demirağ OSB'de yeni yatırımlar devam ediyor.

Vali Yılmaz Şimşek, 21. Cazibe Bölgesi ilan edilen Demirağ OSB'de inşaat çalışmaları süren 7 fabrikayı gezdi.

Bölgede altyapı çalışmalarının yüzde 98'inin tamamlandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:​​​​​​​

"İnşallah kısa sürede altyapı çalışmalarımız bitmiş olacak. Hemen akabinde de üstyapı çalışmalarımıza yani yollarımıza bir ay içerisinde başlayacağız. İnşallah bir yıl içerisinde tüm üstyapı da bitmiş olacak. Burada 225 parselimiz var. Bunlardan 70'i şu an itibarıyla tahsis edilmiş durumda. Temellerini attığımız 7 fabrikamızda inşaatlar devam ediyor. İnşaatlardan yola çıkarak öngörümüze göre yaklaşık 17 bin istihdam hedefine ulaşmış durumdayız. Nihai hedefimiz yaklaşık 40 bin istihdam. Bu bölge tam anlamıyla faaliyete geçtiği zaman bu istihdam hedefini yakalamış olacağız."

Şimşek, yatırımcılara da çağrıda bulunarak, "Geçtiğimiz aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve tensipleriyle Demirağ OSB Cazibe Bölgesi ilan edildi ve yatırımcılarımıza birçok avantaj sunuldu. OSB bitişiğinde lojistik merkezimizin çalışmaları var. Burası da yatırımcılarımıza büyük imkanlar ve kolaylıklar sunacak. Yatırımcılarımızı Sivas'a gelip, sunulan bu fırsatlardan yararlanmaya, ülkemizin ve ilimizin istihdamına, üretimine katkıda bulunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

