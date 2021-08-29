Sivasspor 2-2 Göztepe (Maç sonucu)

Süper Lig'de 3. hafta maçında Sivasspor ile Göztepe karşılaştı. Mücadele 2-2 bitti.

Sivasspor'un gollerini 11 ve 66. dakikada Dimitris Goutas kaydetti. Göztepe'nin golleri 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

Sivasspor'da Olarenwaju Kayode, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu beraberliğin ardından Sivasspor ilk puanını aldı. Göztepe de puanını 2 yaptı.

Süper Lig'de aranın ardından Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe, Başakşehir'i ağırlayacak.

