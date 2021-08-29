SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor 2-2 Göztepe (Maç sonucu)

Sivasspor 2-2 Göztepe (Maç sonucu)

29.08.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, Göztepe karşısında iki kez öne geçti ama İzmir ekibi puan almayı başardı.

Sivasspor 2-2 Göztepe (Maç sonucu)

Süper Lig'de 3. hafta maçında Sivasspor ile Göztepe karşılaştı. Mücadele 2-2 bitti.

Sivasspor'un gollerini 11 ve 66. dakikada Dimitris Goutas kaydetti. Göztepe'nin golleri 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

Sivasspor'da Olarenwaju Kayode, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu beraberliğin ardından Sivasspor ilk puanını aldı. Göztepe de puanını 2 yaptı.

Süper Lig'de aranın ardından Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe, Başakşehir'i ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
'Taraftarımızı yanımızda istiyoruz''Taraftarımızı yanımızda istiyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Samet Aybaba, görevinden istifa etti

Samet Aybaba, görevinden istifa etti

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

Ligin şampiyonunu ve gol kralını açıkladı!

Ligin şampiyonunu ve gol kralını açıkladı!

Pirlo, Türkiye'ye geliyor!

Pirlo, Türkiye'ye geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Bayern'den tarihi fark!

Bayern'den tarihi fark!

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.