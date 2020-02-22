Sivasspor 29 hafta sonra penaltı kullandı

Kırmızı-beyazlı ekip en son penaltı noktasını geçen sezonun 27. haftasında oynanan Kayserispor maçında görmüştü. Kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Arouna Kone penaltıyı gole çevirememişti.
(İHA)
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