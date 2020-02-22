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Sivasspor 29 hafta sonra penaltı kullandı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı. Bu kararın ardından Sivasspor, Süper Lig’de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

Sivasspor 29 hafta sonra penaltı kullandı
  1. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük mücadeleyi devam ettirirken, VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti. Zorbay Küçük, VAR ekranında pozisyonu inceledi ve ardından penaltı kararı verdi.
    DG Sivasspor bu kararın ardından Süper Lig’de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu. Topun başına gelen Mert Hakan, meşin yuvarlığı ağlara yolladı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Kırmızı-beyazlı ekip en son penaltı noktasını geçen sezonun 27. haftasında oynanan Kayserispor maçında görmüştü. Kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Arouna Kone penaltıyı gole çevirememişti.

(İHA)

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