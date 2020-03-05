Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçından galibiyetle Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, ligde başarılı bir istatistiğe imza attı. Sivasspor, sahasındaki 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 39 puan toplamayı başardı.
Süper Lig’de sahasında en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019’da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, bu süre zarfının ardından kendi evi seyircisi önünde toplamda 318 gün mağlubiyet yüzü görmedi.
Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 2 Trabzonspor: 1
Sivasspor: 3 Ankaragücü: 1
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1
Sivasspor: 2 Konyaspor: 0
Sivasspor: 2 Kasımpaşa: 0
Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 1 Göztepe: 0
Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1
Sivasspor: 1 Başakşehir: 1
Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0
(İHA)
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