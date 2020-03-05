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Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi. Kırmızı-beyazlılar en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019’da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet almıştı.

Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçından galibiyetle Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, ligde başarılı bir istatistiğe imza attı. Sivasspor, sahasındaki 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 39 puan toplamayı başardı.

EN SON GEÇEN SENE YENİLDİ

Süper Lig’de sahasında en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019’da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, bu süre zarfının ardından kendi evi seyircisi önünde toplamda 318 gün mağlubiyet yüzü görmedi.

SİVASSPOR'UN BU SEZONKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 2 Trabzonspor: 1
Sivasspor: 3 Ankaragücü: 1
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1
Sivasspor: 2 Konyaspor: 0
Sivasspor: 2 Kasımpaşa: 0
Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 1 Göztepe: 0
Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1
Sivasspor: 1 Başakşehir: 1
Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0

(İHA)

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