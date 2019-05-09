Sivasspor 52 yaşında

Sivas’ta Mayıs 1967 yılında; Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden’ın girişimleri ile kurulan Sivasspor 52. yaş gününü kutluyor.
Konuyla ilgili olarak DG Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, “9 Mayıs 1967 yılında; Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden gibi isimler dönemin Sivas Belediye Başkanı Ahmet Durakoğlu'na ve Sivas Valisi Vefik Kitapçıgil'e giderek Sivasspor Kulübü'nü kurmak istediklerini dile getirmişlerdir. Vali Kitapçıgil, olaya çok sıcak yaklaşmış ve kurulacak olan kulübün yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek bu oluşumun şehrin; kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük bir hareketlilik getireceğini belirtmiştir.Mayıs ayının ilk günlerinde hazırlıklar hemen hemen tamamlanarak 09 Mayıs 1967'te gazeteler Sivassporumuzun kurulduğunu duyurdu. Sivassporumuz, kurulduğu günden beri ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış ve Sivas'ın da önemli bir markası haline gelmiştir. Kulübümüz bundan sonra da duruşu, başarıları ve Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. Sivassporumuzun 52'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar geçirmesi dileğimizle; camiamıza ve 52 yıldır her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” denildi.
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