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Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 23. haftasına Alanyaspor galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara üç gün izin verildi.

Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 23. hafta maçında sahasında Alanyaspor’u; Mert Hakan Yandaş golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip 25 Şubat Salı günü saat 16.00’da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak. MKE Ankaragücü ile Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak

(İHA)

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