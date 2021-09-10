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Sivasspor’a Leke James’ten kötü haber!

10.09.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Leke James’in alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sivasspor’a Leke James’ten kötü haber!

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Leke James’ten kötü haber geldi.

28 yaşındaki futbolcunun alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildi. James’in durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James’e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir" ifadesi kullanıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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