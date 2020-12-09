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Sivasspor’a Maccabi maçı öncesi kötü haber

SİVASSPOR HABERLERİ  | 09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor’a Maccabi maçı öncesi kötü haber

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde 3 futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun da testi yeniden pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyucumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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