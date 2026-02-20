SPOR

Sivasspor’a taraftarlardan tesislerde protesto

Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından taraftarının sert tepkisiyle karşılaştı. Son dakikalarda gelen golle galibiyeti kaçıran kırmızı-beyazlı ekip, Sivas’a dönüşte tesisler önünde protesto edildi.

Emre Şen

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Adana temsilcisine konuk olan Sivasspor, karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen 88. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla galibiyeti son anlarda kaçıran Sivas ekibi önemli iki puanı bırakırken, ev sahibi ekip ise ligde üçüncü kez puan alma sevinci yaşadı.

Maçın ardından Sivas’a dönen takım kafilesi, Sivasspor tesisleri önünde toplanan taraftar gruplarının protestosuyla karşılaştı. "Legend" ve "Elli Sekiz" isimli taraftar grupları, son haftalardaki performans ve ligdeki gidişat nedeniyle takıma ve yönetime tepki gösterdi. Akşam saatlerinde tesisler önünde bir araya gelen kalabalık, takım otobüsünün giriş yaptığı sırada sloganlar atarak oyunculara tepkisini dile getirdi. Olası bir olumsuzluğa karşı emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET TARAFTARIN YANINA GİTTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, golcü oyuncu Rey Manaj ve Kulüp Başkanı Burak Özçoban güvenlik önlemleri eşliğinde taraftarların yanına gelerek bir süre görüşme gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Özçoban, taraftarın tepkisini anladıklarını belirterek, takımın yeniden toparlanması adına gerekli adımların atılacağını ifade etti. Protestonun ardından kalabalık grup olaysız şekilde dağıldı.

Sivasspor
