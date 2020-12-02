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Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 02.12.2020 09:47 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Kulübü, iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor’a UEFA maçı öncesi şok!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın sahasında Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişide pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

ÖZET | Karabag 2-3 SivassporÖZET | Karabag 2-3 Sivasspor

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, iki sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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