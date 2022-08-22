SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Kırmızı Beyazlılar mücadeleden üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanancak maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının saati ve kanalı...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı saat 19.15'te beINSPORTS2'de canlı olarak ekrana gelecek.

