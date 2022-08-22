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SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22.08.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki 600. maçına çıkacak. Deneyimli hoca, böylelikle lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olacak. Futbolseverler heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Kırmızı Beyazlılar mücadeleden üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanancak maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının saati ve kanalı...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı saat 19.15'te beINSPORTS2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Sivasspor
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