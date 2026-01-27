Sivasspor-Amed Sportif maçında yaşananlar sonrası deprem! 2 hakem istifa etti

Sivasspor ile Amed Sportif karşılaşması 1-1 biterken, maçın ardından Amed Sportif'in 57.dakikada bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi. Maç sırasında VAR tarafından incelenen posisyon için gol kararı verilse de maçın ardından hakemlerden istifa kararı geldi.

MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU!

Sivasspor Kulübünden "İkinci ofsaytımsı vakası" başlığıyla yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından ilgili pozisyona dair maçın tekrar görüntülerinin kulüp tarafından detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, “Kulübümüz, hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir.” açıklaması yapılmıştı.

İSTİFA KARARI GELDİ!

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Amedspor maçında ofsayttan gol yediklerini belirtti. Yaşanan hakem hatası sonrası VAR hakemi Alper Çetin ve AVAR hakemi Serkan Çimen’in istifa ettiği açıklandı.

İKİNCİ HAKEM İSTİFASI...

Bu olay, Sivasspor’un yaşadığı ikinci hakem istifası oldu. Daha önce Türkiye Kupası yarı finalindeki Galatasaray maçında verilen hatalı penaltı sonrası Mustafa İlker Coşkun da görevini bırakmıştı.

"HAKEMLER HATALARINI KABUL EDİP İSTİFA ETTİ"

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, "Amedspor ile oynadığımız maçta yediğimiz gol ofsayt. Mecnun Başkan ile görüştüm. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen istifa etti. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemler hatalarını kabul edip, kendileri istifa etti." dedi.