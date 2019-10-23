Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta

S\u00fcper Lig 2019-2020 sezonunun 9. hafta ma\u00e7\u0131nda 26 Ekim Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 15.00\u2019de sahas\u0131nda Antalyaspor ile kar\u015f\u0131la\u015facak Sivasspor\u2019da kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n bilet sat\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131.\nB\u0130LET F\u0130YATLARI \u015e\u00d6YLE:\n\nKategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Se\u00e7ilmi\u015f G\u00fcney Kale Arkas\u0131) 13,5 TL. Misafir trib\u00fcn\u00fc ise 17,5 TL Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fPFDK sevkleri a\u00e7\u0131kland\u0131G\u00f6ztepe'de Sanneh kayboldu\n
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