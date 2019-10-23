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Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.10.2019 07:33 | Son Güncelleme

D.G. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Sivasspor - Antalyaspor maç biletleri satışta

Süper Lig 2019-2020 sezonunun 9. hafta maçında 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:

  1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL. Misafir tribünü ise 17,5 TL
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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor DG Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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