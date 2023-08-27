SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI! Sivasspor Anlatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 1-1 berabere!

Sivasspor Antalyaspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Servet Çetin'nin çalıştırdığı Sivasspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor avantajlı skoru elde etmeye çalışsa da maç 1 -1 beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor Antalyaspor maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Sivasspor Antalyaspor maç saati, kanalı ve ve 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Antalyaspor maçı bugün (26 Ağustos Cumartesi) saat 21.45'te başladı.

Karşılaşma, Sivas'ta Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Antalyaspor maçı Bein Sports 1’den canlı olarak yayınlandı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetti.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 3. HAFTA HEYECANI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig'de 4 sezonluk Rıza Çalımbay döneminin ardından Servet Çetin komutasında yeni sezona pozitif bir başlangıç yapan EMS Yapı Sivasspor, iyi gidişini sürdürerek puanını 7'ye çıkartma hedefinde.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle mağlubiyet yüzü görmeyen yiğidolar, bu seriyi devam ettirerek 2021/2022 sezonundaki 5 maçlık mağlubiyetsiz geçilen sekansı tekrar etmek istiyor.



