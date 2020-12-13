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Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.12.2020 17:07 | Son Güncelleme

Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nun 12. haftasının kapanış maçında yarın sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptanı Ziya Erdal ile yardımcı antrenör Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı. Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Antalyaspor, yarın saat 19.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.

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