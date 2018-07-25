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Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı.

Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı. Bu sabah Bolu'da takımın kamp yaptığı otele gelen Karabulut, takım arkadaşları ile tanışarak tebrikleri kabul etti.

25 Ocak 1988'de Berlin'de dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Aydın Karabulut, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda da Sivasspor forması giymişti. 30 yaşındaki futbolcu orta sahanın solunda görev yapıyor. Kariyerinde 263 maça çıkan Aydın, 25 kez gol sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig aydın karabulut

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