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Sivasspor Başakşehir karşısında üstünlüğünü koruyamadı! Galatasaray maçının yıldızı Patryk Szysz yine attı...

09.04.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken puanlar da paylaşılmış oldu. Galatasaray'ı kupa dışına iten Başakşehir'in golcüsü Szysz bu maçta da takımını sırtlamayı başardı. İşte detaylar...

Sivasspor Başakşehir karşısında üstünlüğünü koruyamadı! Galatasaray maçının yıldızı Patryk Szysz yine attı...

Süper Lig'in 28'inci haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün açılış mücadelesinde Sivasspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve bu puanlar da paylaşıldı.

GALATASARAY MAÇINDA YILDIZLAŞMIŞTI

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Sivasspor'un golü mücadelenin 37'inci dakikasında Duarte kendi kalesine kaydederken, Başakşehir'e beraberliği getiren golü kupada Galatasaray'a karşı gösterdiği performans ve attığı 2 golle yıldızlaşan Patryk Szysz'den 61'inci dakikada geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 31'e, Başakşehir ise 45' yükseltti.


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