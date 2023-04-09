Sivasspor Başakşehir karşısında üstünlüğünü koruyamadı! Galatasaray maçının yıldızı Patryk Szysz yine attı...

Süper Lig'in 28'inci haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün açılış mücadelesinde Sivasspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve bu puanlar da paylaşıldı.

GALATASARAY MAÇINDA YILDIZLAŞMIŞTI

Sivasspor'un golü mücadelenin 37'inci dakikasında Duarte kendi kalesine kaydederken, Başakşehir'e beraberliği getiren golü kupada Galatasaray'a karşı gösterdiği performans ve attığı 2 golle yıldızlaşan Patryk Szysz'den 61'inci dakikada geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 31'e, Başakşehir ise 45' yükseltti.



