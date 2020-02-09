Sivasspor - Başakşehir maçında penaltı tartışması

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında çok konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Yasin Öztekin ceza sahası içinde sağ taraftan ortasını kale sahasına yapmak istedi. Bu sırada araya Medipol Başakşehirli Gael Clichy girdi. Orta şansına izin vermek istemeyen Clichy topun önüne kaydı ve müdahalede bulundu.
Yasin Öztekin, Clichy'nin topu uzun süre eliyle kestiğini belirterek penaltı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu. Ancak hakem Halis Özkahya pozisyonun penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.
Halis Özkahya'nın devam kararı vermesine Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar tepki gösterdi ancak sonuç değişmedi.
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