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Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri!

20.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayını heyecanla bekleniliyor. Beşiktaş bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Sivasspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri!

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri!

Sivasspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig’in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Sivasspor Beşiktaş maçının hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacağı belli oldu. İşte heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamıyor.

Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri!

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

  • ALİ VURAL

  • A.OĞUZ

  • CANER

  • CAMARA

  • UĞUR

  • COFIE

  • FAJR

  • ROBIN

  • ERDOĞAN

  • GRADEL

  • YATABARE

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri!

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

  • ERSİN

  • ROSIER

  • WELINTON

  • VIDA

  • N'SAKALA

  • JOSEF

  • GHEZZAL

  • ATIBA

  • DORUKHAN

  • LARIN

  • ABOUBAKAR

KARA KARTAL 14-10 ÖNDE

Beşiktaş ile Sivasspor ligde 30. kez karşılaşacak. Geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip Uysal, Cyle Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
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Rıza hocam gereğini yapar yeterki maç oynansın günü saati önemli değil

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