Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? Sivasspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri!

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

Sivasspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig’in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Sivasspor Beşiktaş maçının hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacağı belli oldu. İşte heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları...

Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

ALİ VURAL

A.OĞUZ

CANER

CAMARA

UĞUR

COFIE

FAJR

ROBIN

ERDOĞAN

GRADEL

YATABARE

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

ERSİN

ROSIER

WELINTON

VIDA

N'SAKALA

JOSEF

GHEZZAL

ATIBA

DORUKHAN

LARIN

ABOUBAKAR

KARA KARTAL 14-10 ÖNDE

Beşiktaş ile Sivasspor ligde 30. kez karşılaşacak. Geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip Uysal, Cyle Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

