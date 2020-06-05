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Sivasspor çift kale maç yaptı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.06.2020 08:07 | Son Güncelleme

DG Sivasspor, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivasspor çift kale maç yaptı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta forvet oynayan kaleci Mamadou Samassa attığı gollerle dikkat çekti.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'de sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

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