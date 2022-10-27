Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor CFR Cluj maçı canlı yayın saat kaçta, ne zaman?

Sivasspor Cluj maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebileceği belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında DG Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşma saat 22:00 oynanacak.
Sivasspor CR Cluj maçı bu akşam oynanacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.
Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı izlenebilecek.
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Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.