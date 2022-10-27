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Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor CFR Cluj maçı canlı yayın saat kaçta, ne zaman?

27.10.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor CFR Cluj maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor ve CFR Cluj karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenilen mücadele için geri sayım başladı. Peki, Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor Cluj maçı canlı yayın saat kaçta, ne zaman?

Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor CFR Cluj maçı canlı yayın saat kaçta, ne zaman?

Sivasspor Cluj maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebileceği belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında DG Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşma saat 22:00 oynanacak.

SİVASSPOR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor CR Cluj maçı bu akşam oynanacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10'a çıkartmak istiyor.

SİVASSPOR CFR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı izlenebilecek.
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Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.

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