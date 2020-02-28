Sivasspor’da 4 futbolcu kart sınırında

Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan’ın
MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar.
Teknik direktör Rıza Çalımbay’da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.
(İHA)
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