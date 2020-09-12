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Sivasspor’da Aaron Appindangoye 8 hafta yok

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’da defans oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sivasspor’da Aaron Appindangoye 8 hafta yok

Sivasspor'da Süper Lig öncesi sakatlık şoku yaşandı. Yiğidolar'a lig öncesinde savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'den kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğindeki kıkırdak ve kemik problemi nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı takımın doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan sporcu Aaron Appindangoye'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

AYYILDIZ ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."

(İHA)

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