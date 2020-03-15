Sivasspor'da Antalyaspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor

Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Sivasspor, zirve iddiasını sürdürmek için Antalya deplasmanına 3 puan hedefiyle gidiyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Sivas ekibinde orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor. Bu futbolculardan takımla Antalya'ya gidecek olan Erdoğan Yeşilyurt'un durumu maç saatinde belli olacak.

Orta saha oyuncusu Fernando Andrade de sarı kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Mamadou Samassa, defans oyuncusu Aaron Appindangoye ve orta saha oyuncusu Hakan Arslan da Antalyaspor maçı öncesi kart cezası sınırında yer alıyor.

Ligin 26. haftasında yarın Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

(AA)

