Sivasspor'da çifte şok! Skuletic'in 6, Ziya Erdal 3 hafta yok

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden, Petar Skuletic ve Ziya Erdal'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
İki oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığını aktaran Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal'ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağında hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic'in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır."
(AA)
Kadın futbol maçında seyirci rekoru kırıldı
Douglas ameliyat edildi
F.Bahçe'de 2 isim kadrodan çıkarıldı
Emre istedi, Ömer Faruk kadroda
G.Saray Sivasspor maçına hazır
'Lütfen kadın futbol takımı kurun'
MHK'den kadın hakemlere görev
Eski efsane futbolcu tutuklandı
Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!
İspanya Kral Kupası'nda Bask finali
Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok
Saracchi yerine gelen Angelino: Leipzig'de kalmak istiyorum
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Okuyucu Yorumları 0 yorum