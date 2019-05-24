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Sivasspor'da David Braz’a teklif geldi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 24.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı başarılı oyuncu David Braz’a teklif geldi.

Sivasspor'da David Braz’a teklif geldi

Kırmızı-beyazlıların defans oyuncusu Braz’a Brezilya ekibi Gremio FBPA’dan teklif geldiği ve futbolcu ile takımın arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. David Braz’ın Sivasspor ile 31 Mayıs 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı oyuncu Braz ayrıca, bu sezon Sivasspor'da 30 kez ilk 11'de görev alırken, 2 bin 717 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 4 kez gol atan David Braz, 10 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor David Braz Spor Toto Süper Lig

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