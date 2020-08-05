Sivasspor'da Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçirildi

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Hakan Arslan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Hakan Arslan'ın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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